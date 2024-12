„Warum hat Papas Herz zum Schlagen aufgehört?“

„Zuerst dachte ich, er schläft, also habe ich nur den Wecker abgestellt und bin runter in die Küche. Als mein Mann nicht nachkam, bin ich noch einmal ins Schlafzimmer, um ihn zu wecken. Er hat sich ganz kalt angefühlt, war schon blau. Ich habe nur geschrien, die Kinder wussten nicht, was los ist, da habe ich sie in ihren Pyjamas zur Nachbarin geschickt.“