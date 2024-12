Oberland ist Gewinner bei Fahrplanwechsel in Tirol

... und Anpassung an Busse

Mehr Züge zum Brenner: Aufgrund des Neubaus der Luegbrücke gibt es auch ein „Zuckerl“ für Pendler im Wipptal: „Bei der S-Bahn Innsbruck-Brenner werden fünf zusätzliche Zugpaare von Steinach bis zum Brenner verlängert, um die Kapazitäten zu erhöhen. Insgesamt gibt es 33 umstiegsfreie Verbindungen von Innsbruck zum Brenner.“ In Richtung Unterland „verkehrt die S-Bahn S8 von Wörgl über Hochfilzen bis nach Zell am See. Somit gibt es täglich 38 Verbindungen zwischen Tirol und Salzburg“ freut sich Jug weiter.