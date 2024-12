„Es heißt Allen!“ Shiffrin-Video sorgt für Lacher

Ihre Fans in den sozialen Netzwerken ließ sie wissen, dass es „Allen“ heißt und wurde anschließend mit Fragen über die Hintergründe dieser kuriosen Namensgebung bombardiert. Und die Ski-Dame antwortete mit einem Video auf Instagram. „Ich habe so viele Fragen dazu bekommen, warum wir mein Wundheilgerät ‘Allen‘ getauft habe. Also lernen jetzt alle ‘Marcel the Shell with Shoes On‘ kennen“, beginnt Shiffrin den Beitrag.