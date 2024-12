Auto stürzte über Böschung, Fahrer gelang Absprung

Am Sonntag gegen 10.30 Uhr lenkte ein 64-jähriger Einheimischer seinen Pkw auf der Privatstraße in Alpbach in Fahrtrichtung Bischoferalm. Etwa 50 Meter vor der Alm entfernt hielt der Fahrzeuglenker an, um rückwärts in eine Ausweiche zu fahren und Schneeketten anzulegen.