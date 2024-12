Nur ein Mausklick statt lange Warteschlangen

Investitionen in Ausbau der Gesundheitsversorgung

„Wir wollen die bestmögliche Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung im Burgenland“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Deshalb haben wir in den vergangenen Jahren in den Ausbau unserer Kliniken, in High-End-Geräte und in hervorragend ausgebildetes Personal investiert. Mit dem Projekt ,Spital digital’ sorgen wir jetzt für eine Vereinfachung von administrativen Prozessen und noch mehr Service.“