Burgenländer erfindet Rettungs-App für Feuerwehr

Der 31-jährige Lukas Thurner aus Schützen am Gebirge engagiert sich seit 17 Jahren in seiner Freizeit als aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Seine derzeitige Funktion: Zugskommandant. Außerdem absolviert der junge Burgenländer sein Masterstudium Software Engineering und Internet Computing an der Technischen Universität Wien. Bis Ende September war er an der Hochschule auch als Softwareentwickler beschäftigt. Seit Anfang Oktober konzentriert sich Thurner hauptberuflich auf die Umsetzung einer Idee, die dazu beträgt, Menschenleben zu retten. Ihm ist es nämlich gelungen, eine APP zu entwickeln, mit der Feuerwehreinsätze effizienter, sicherer und schneller vonstattengehen können.