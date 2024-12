Nach Debütsieg geht ÖSV-Girl jetzt auf die Abfahrt

Großes Potenzial in der Abfahrt

Dort warten in St. Moritz zwei Abfahrten – die ersten beiden im Europacup. „In der Vorbereitung sind wir in Sölden schon einige Tage Super-G gefahren, wirklich viel war es bislang aber nicht“, verrät die junge Bregenzerwälderin, die aber bereits bewiesen hat, dass sie sich auch auf den langen Skiern sehr wohlfühlt. Nachdem sie sich 2022 in Panorama (Kan) bei der Junioren-WM den Abfahrts- und Super-G-Titel in der U18-Klasse sichern konnte, durfte sie im Jänner dieses Jahres über JWM-Abfahrtsgold im französischen Chatel jubeln – der ihr dann auch das Weltcupdebüt beim Finale in Saalbach bescherte. „Das wird jetzt aber nochmals etwas ganz anderes“, stapelt Vici tief. „Ich muss mich da jetzt zuerst einmal herantasten, zumal die Konkurrenz im Europacup um einiges größer ist als bei einer Juniorenweltmeisterschaft.“