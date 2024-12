ÖSV-Talent liefert eine sensationelle Aufholjagd

17 Plätze aufgeholt

Nachdem sich eine nach der anderen Konkurrentin in der Folge an Oliviers Zeit die Zähne ausbiss – die weltcuperprobte Katharina Truppe war die einzige, die ihr bis auf 22 Hundertstel nahekam – kletterte die Stams-Absolventin Platz für Platz nach oben. Als die Finnin Erika Pykalainen ebenfalls an Vicis Zeit scheiterte, war ihr erster EC-Podestplatz fixiert und als dann auch Halbzeitleaderin Bürgler über zwei Sekunden verlor und auf Rang 18 durchgereicht wurde, war ihr erster EC-Triumph beim 37 Antreten perfekt. Rang zwei holte die Schweizerin Vanessa Kapser (+0,20), Rang drei ging an Truppe.