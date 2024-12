ÖSV-Veteranin fährt mit 51 (!) Jahren aufs Podest

Riegler war in der vergangenen Saison ohne Podestplatz geblieben, dementsprechend groß war die Freude. Exakt war es ihr erster Stockerlplatz seit dem zweiten Rang in Bad Gastein am 10. Jänner 2023. Und auch in ihrem insgesamt 14. Einzelfinale hielt sich Riegler ausgezeichnet und bot Miki einen Fight bis zum Schluss. „Als ich ins große Finale eingezogen bin, bin ich richtig emotional geworden. Da sind mir viele Gedanken über meine Mutter (Viktoria, Anm.) durch den Kopf gegangen, die im Sommer eine sehr schwere Zeit durchgemacht hat. Zum Glück geht es ihr jetzt wieder besser, dafür hat sie extrem gekämpft“, meinte Riegler.