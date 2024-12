Rapid: Im 17. Anlauf am Serien-Ende gekratzt

Die 90 Minuten nahmen auch Robert Klauß voll mit: „Wir sind zweimal zurückgekommen – das ist emotional schön. Es sind gemischte Gefühle nach so einem Spiel“, meinte der Coach in Anspielung darauf, dass nach der Pause für Rapid drei Zähler in der Luft lagen. Dies sah auch Salzburgs Coach so: „Wir haben zwei Gesichter gezeigt mit tollen Spielzügen und vielen Chancen, aber auch einigen Problemen“, bestätigte Pep Lijnders.