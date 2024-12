LIVE ab 17 Uhr: Red Bull Salzburg empfängt Rapid

Rapid seit 2015 in Salzburg ohne Sieg

Für Rapid sind die letzten zwei Liga-Spiele nicht nach Wunsch verlaufen. Nach einem 0:0 in Tirol gab es ein Heim-0:1 gegen Blau-Weiß Linz. Zwar konnten die Wiener Salzburg daheim zuletzt zwei Mal schlagen, auswärts wartet man aber seit 2015 auf einen Dreier. „Das haben wir thematisiert, aber anders herum. Wir haben die große Chance, in Salzburg zu gewinnen und sie zweimal in Folge in dieser Saison zu besiegen. Die wollen wir unbedingt nutzen. Da müssen wir einen sehr guten Tag erwischen“, sagte Robert Klauß, der in seinem 50. Pflichtspiel als Rapid-Coach ein Duell auf Augenhöhe erwartet.