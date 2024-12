Lokalheldin Porsche im deutschen Sandwich

Der Samstagnachmittag bei den Amadeus Horse Indoors in der Salzburg Arena bildete für Dressurreiterin Diana Porsche eine Kopie vom Donnerstag. Die Salzburgerin düste im CDI-Drei-Sterne Amadeus Grand Prix Special mit Hannoveraner-Wallach Dahoud erneut zu Rang zwei – wieder geschlagen vom Deutschen Raphael Netz. „Wir haben während der Prüfung immer mehr an Sicherheit gewonnen und sind gewachsen“, jubelte die Lokalmatadorin. Über Platz drei durfte sich Bayern-Legende Thomas Müller freuen. Frau Lisa war mit Pferd Gut Wettlkam’s Mondrian nur 0,3 Prozentpunkte hinter Porsche (70.808). Sonntag folgt mit der Musikkür (Preisgeld: 50.000 Euro) der krönende Abschluss – allerdings ohne Österreicher. Für Porsche geht es in zehn Tagen in London weiter.