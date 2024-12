„Krone“-Tipp des Tages: Advent der Feuerwehren

Mehr als eine Million Lichter tauchen derzeit den Sparkassen-Park in St. Pölten abends bei „Weihnachten im Park“ in einen ganz besonderen Glanz. Noch heute, Samstag, und am Sonntag laden die Feuerwehren der Landeshauptstadt dort zu Kunst, Kulinarik und musikalischen Top-Einlagen: um 17 Uhr stehen Reini Dorsch und Band auf der Bühne. Um 18.30 Uhr ist ein spektakulärer Perchtenlauf geplant und ab 20 Uhr unterhalten The Ridin‘ Dudes. Am Sonntag tritt um 17 Uhr Pablo Grande auf der Bühne, um 19.30 Uhr dann Martin Locher. Das Festgelände ist ab 15 Uhr geöffnet, der Eintritt ist natürlich frei!