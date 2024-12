Kim Kardashian (44) hat sich den Fuß gebrochen

Fingerverletzung erst im Juli

In einer Folge ihrer Show „The Kardashians“ hatte die 44-Jährige im Juli von einer schmerzhaften Fingerverletzung berichtet. Sie habe sich die Verletzung an einer Schiebetür in ihrem Haus zugezogen, als sie von ihrem Sohn Saint abgelenkt worden sei, sagte Kardashian. Alles sei voller Blut gewesen und sogar Knochen sei zu sehen gewesen. Ein Röntgenbild habe ergeben, dass die Fingerspitze gebrochen sei.