Amber Heard erwartet ihr zweites Kind

Heard „freut sich sehr“

Doch jetzt gibt es schöne Neuigkeiten von der 38-Jährigen: Wie ein Sprecher dem „People“-Magazin bestätigte, wird die Schauspielerin wieder Mama. „Es ist noch ziemlich früh in der Schwangerschaft, also werden Sie verstehen, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ins Detail gehen wollen“, hieß es in einem Statement.