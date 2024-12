Wer strahlt heuer vom Kärntner Sportthron?

Wer wird Nachfolger von Marco Schwarz, wer Nachfolgerin von Anna Gasser? Beantwortet werden diese Fragen erst am 21. Dezember im Congress-Center in Villach, wenn der Sportpresseklub Kärnten zum 60. Mal zur Nacht des Sports lädt. Dabei werden auch weitere Ehrungen, wie jene zum Team des Jahres, der Behindertensportler des Jahres oder Rookies des Jahres vorgenommen. Wie jedes Jahr steht auch eine Ehrung für ein sportliches Lebenswerk am Plan.