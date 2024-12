Verlieren verboten für die Handball-Helden

Die Roten Teufel, derzeit auf dem dritten Tabellenplatz, sind zu Gast in Vöslau (19). Im Auftaktspiel der Saison mussten sie den Niederösterreichern beim 28:28 daheim einen Punkt überlassen – ein Ergebnis, das die Harder nicht auf sich sitzen lassen wollen. „Wir haben noch eine Rechnung offen und wollen mit einer konzentrierten und disziplinierten Leistung die zwei Punkte mit an den Bodensee bringen“, stellt Hard-Rückraum Matthias Hild klar, „nach dem Derbysieg gegen Bregenz wollen wir die daraus gewonnene positive Energie mit in den Start der Rückrunde nehmen.“