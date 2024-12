Österreichs Schüler in Mathe guter Durchschnitt

Die österreichischen Schüler der achten Schulstufe (4. Klasse AHS/Mittelschule) sind in naturwissenschaftlichen Fächern und in Mathematik in einer Ländervergleichsstudie im vorderen Mittelfeld gelandet. Sowohl in Mathematik als auch in den Naturwissenschaften erreichten rund 4600 rot-weiß-rote Teilnehmer an der sogenannten Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) je 512 Punkte und damit den elften Platz. Ganz an der Spitze liegt dabei jeweils Singapur mit Werten über 600.