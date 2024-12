Nach Bluttat an Sara L.: Häfnbruder erpresst?

Vier Jahre und neun Monate sitzt Rene P. für den kaltblütigen Mord an seiner Ex-Freundin bereits in Haft. Der damals 35-jährige arbeitslose Jurist erschoss Sara L. (34) in ihrem eigenen Zuhause im steirischen Großwilfersdorf – er drückte mehrmals ab; zweimal, als sie bereits am Boden lag. Von Reue oder einem Geständnis fehlte 2021 beim Prozess im Landesgericht Graz aber jede Spur: Er habe aus Notwehr gehandelt, stellte sich der Oberösterreicher als Opfer dar.