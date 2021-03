Ex-Freundin getötet: Angeklagter geht in Berufung

Der 35-jährige Jurist Rene P., der in der Vorwoche in Graz wegen des brutalen und eiskalten Mordes an seiner Ex-Freundin zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, hat volle Berufung angemeldet. Er will das Urteil mit allen Mitteln bekämpfen. Wie berichtet, hat er im Februar 2020 die Oststeirerin Sara L.-K. (34) mit acht Schüssen aus seiner Pistole getötet. Der Oberösterreicher beharrte eisern auf Notwehr.