Kaiserliches Flair, aber teuer

Bei der Raclettehütte von Patrick Brandl testen wir den Rum-Punsch um 6 Euro und den Zirben-Punsch um 7 Euro. Für das Häferl in Stiefelform werden noch fünf Euro Pfand berechnet. Der Größe des Trinkstiefels nach zu urteilen, wirkt es aber fast so als hätte kein Viertel Liter Punsch darin Platz. Beide Sorten überzeugen geschmacklich. Auch den Alkohol schmeckt man stark heraus. Wir kommen mit einer Gruppe reiferer Damen ins Gespräch. Für das Ambiente im weihnachtlichen Wien reisen Sabine und Doris jedes Jahr extra aus St.Gallen (Schweiz) an.