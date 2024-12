Falschparker: Wiens Polizei verstärkt Kontrollen

Besonders gefährdet, abgeschleppt zu werden, sind Autos, die in zweiter Spur, auf Behindertenparkplätzen, in Straßen- oder Bushaltestellen, vor Hauseinfahrten oder in Taxizonen abgestellt wurden. Zudem wird laut dem ÖAMTC auf Durchzugsstraßen, wie etwa dem Gürtel, rigoros abgeschleppt.