Wer hier kurz mit dem Auto anhält, zahlt 399 Euro

Die Sport-&-Fun-Halle am Marathonweg 22 in der Leopoldstadt ist seit dem Neubau in der Venediger Au für die Öffentlichkeit geschlossen. Hier trainieren derzeit die Nachwuchstalente der heimischen Gymnastikszene. Und aktuell herrscht helle Aufregung. Seit einigen Tagen flattern nämlich laufend Briefe ins Postkasterl – und die haben es in sich.