Rauch will Rauchverbot in Österreich ausweiten

Rauch will Rauchverbot ausweiten

Österreich habe viele der angedachten Maßnahmen schon realisiert, meinte Rauch gegenüber Pressevertretern in Brüssel. Er sprach sich zudem klar für ein Rauchverbot auf Kinderspielplätzen in Österreich aus. „Das ist eigentlich fertig akkordiert, das liegt im Ministerium vor, das scheitert am Widerstand der ÖVP“, so der grüne Politiker. Gleichzeitig würden ÖVP-Landesräte ein solches Verbot fordern, so Rauch. Neben Kindern zu rauchen, sei „nicht okay“. Auch im Freien.