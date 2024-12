Jetzt gilt’s einen mächtigen Eisberg zu versetzen

Petersson kam bereits 2013 nach Salzburg, wo er auch seine Marlene (Schwester von Hypo Tirol-Volleyballer Nicolai Grabmüller) fand. Er arbeitete bis Jänner 2021 in der Akademie. Danach kam der Wechsel zum Eishockeyliga-Team unter Matt McIlvane. Bei dem der Trainer in den fünf Jahren ein Ziel verfolgte. „Ich will immer aus dem, was zur Verfügung steht, das Beste machen.“ Vergleichen mag er nicht wirklich, räumt aber bei der Frage nach der Stärksten ein: „Spielerisch heuer vielleicht ja, von der körperlichen Größe aber nicht.“ Was ihm an der Meistertruppe am meisten gefällt: „Der Drive. Sie haben viel Selbstverantwortung, immer großes Interesse sich zu verbessern. Egal, ob mit 38 oder 19 Jahren.“ Dazu käme der Zusammenhalt, wie die verschiedenen Qualitäten im Team.