Salzburg geht mit neuem Trainer in die Zukunft

Noch im selben Jahr wechselte er auf die Trainerbank, führte North Harbour Pride aus Auckland (Nzl) in drei Jahren zu zwei Meisterschaften, zudem coachte er 2004 auch die neuseeländische Nationalmannschaft. Nach seiner Rückkehr in seine Heimat war er an verschiedenen Colleges als Assistenztrainer tätg. So auch an der renomierten Stanford University, mit der er zweimal die Pacific-12-Conference und einmal die Rose Bowl gewann. In den vergangenen zwei Spielzeiten arbeitete der ehemalige Spielmacher bei den Fehervar Enthroners in der European League of Football, zuerst als Offensive Coordinator, vergangene Saison als Head Coach.