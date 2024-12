„Die ganze Stadt lebt und liebt Färjestad“

Wenn die Eisbullen am Dienstag im Hinspiel des Viertelfinales der Champions Hockey League zuhause auf Färjestad BK treffen, kommt ein europäisches Schwergewicht in die Mozartstadt. In der „Krone“-Kolumne „Bauerntrick“ berichtet Sportredakteur Manuel Grill von einem Lokalaugenschein in Schwedens Eishockey-Metropole Karlstad.