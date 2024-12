Fan-Packages zum düsteren „Bagman“ gewinnen!

Patrick McKee, gespielt von Sam Claflin („Ein ganzes halbes Jahr“, „The Nightingale“), wird von einer mysteriösen Gestalt aus seiner Kindheit heimgesucht. Doch dieses Mal steht nicht nur sein eigenes Leben auf dem Spiel – er muss seine Familie schützen und sich der unheimlichen Kreatur, dem Bagman, stellen. Regie führte Colm McCarthy, bekannt für „The Girl with All the Gifts“ und „Black Mirror“.