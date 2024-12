Megaprojekte in St. Pölten im Signa-Pleitestrudel

WWE-Gründe:

Noch komplizierter ist es auf den Gründen in der Traisenau, wo 520 Wohnungen errichtet werden sollten – und die bereits gerodet wurde. Denn hier hätte die ebenfalls insolvente Signa-Tochter BAI drei Baufelder entwickeln sollen. Die anderen beiden gehören der Austrian Real Estate (ARE). „Wir halten an der Entwicklung unserer Baufelder fest, sind aber nicht zuletzt aufgrund der Infrastruktur von der gesamten Quartiersentwicklung abhängig“, heißt es seitens ARE. Eine valide Auskunft zum Baustart könne es daher keine geben. Die Baufelder der BAI zu übernehmen, sei jedoch nicht geplant.