Viele offene Fragen rund um neuen Rossmarkthöfe

Das Projekt am Areal des einstigen Leiner-Möbelhauses steht kurz vor der Einreichung, wie die Immobilieninvestoren von Signa mitteilen. Eine erste Visualisierung zeigt nun, wie riesig die Rossmarkthöfe – so heißt das neue Quartier – sein werden. Das gesamte Projekt ist daher in mehrere Baufelder gegliedert, die alle bis 2025 fertig sein sollen. Zwischen Rathausplatz und Roßmarkt entstehen Geschäfte, Büros, ein Hotel mit 131 Zimmern sowie 45 Einheiten für Betreutes Wohnen. Weiter westlich werden 78 Eigentumswohnungen gebaut, an der Heitzlergasse entstehen 52 Mietstudios für Studierende. An der Julius-Raab-Promenade ist ein Kongresszentrum für bis zu 450 Personen vorgesehen.