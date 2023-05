Neuer Besitzer hält an Plan für Leiner-Umbau fest

Das vergangene Jahr endete in St. Pölten mit einem Knalleffekt. René Benko hatte offenbar mit seiner Signa das Interesse an dem bereits auf dem Papier ausgearbeiteten und einreichfähigen Großprojekt im Herzen St. Pöltens verloren. Stattdessen verkaufte er, wie berichtet, das millionenschwere Projekt am Areal des ehemaligen Leiner-Stammhauses zwischen Rathausplatz und Roßmarkt an die SÜBA AG aus Wien.