Pleite verzögerte Bau um mehr als zwei Monate

Gute Nachricht für die Bevölkerung in Dorfbeuern! Schon bald soll die große Baustelle am Dorfplatz vor dem Stift nach monatelangen Arbeiten fertig werden. Bis Freitag stehen Asphaltierungsarbeiten an. „Der Platz soll bis Weihnachten dann begeh- und auch befahrbar sein“, sagt Bürgermeister Adi Hinterhauser (ÖVP) erleichtert. Denn eigentlich sollte schon alles fertig sein. Durch die Pleite der zuständigen Baufirma im Sommer kam es zu Verzögerungen. „Wir mussten das Projekt neu ausschreiben“, so der Ortschef.