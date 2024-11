„Ich habe sowas in 20 Jahren noch nicht erlebt“

Wir schaffen es nicht, im kommenden Jahr ein ausgeglichenes Budget zu erstellen“, sagt der Bürgermeister von Dorfbeuern, Adi Hinterhauser (ÖVP), zerknirscht. Der Ort wird damit zur Ausgleichsgemeinde und ist auf die Hilfe des Landes angewiesen. Etwa 400.000 bis 450.000 Euro fehlen im Budget für das Jahr 2025. Schon in den vergangenen Jahren hatte man kämpfen müssen, berichtet der Ortschef. Die Gründe für die schwierige Situation sind schnell gefunden und betreffen alle Gemeinden im Bundesland. Anstatt zu steigen, sind die Bundesertragsanteile für das kommende Jahr sogar gesunken. Im Gegensatz dazu steigen die Kosten in allen Bereichen aber an – eine toxische Mischung.