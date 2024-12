Ressort-Verteilung: FPÖ und ÖVP rasch einig

Kassasturz zum Auftakt

Nicht einmal 24 Stunden nach dem offiziellen Bekenntnis zueinander legte FPÖ-Chef Mario Kunasek am Montag schon Konkretes nach: So nimmt man bereits am Dienstag die inhaltlichen Gespräche mit der Volkspartei auf, gleich zum Auftakt hat man sich mit dem Budget einen schweren Brocken vorgenommen. Mit Ausnahme von Samstag und Sonntag will man jetzt acht Tage in einem Zug durchgehend verhandeln, für den 13. Dezember hat man einen „Koordinierungstag“ angesetzt.