Rapid-Coach Klauß: „Es war ein komisches Spiel!“

Robert Klauß (Rapid-Trainer): „Es waren verschiedene Phasen im Spiel. Wir sind gut reingestartet, hatten dann eine Phase, in der wir zehn Minuten extrem schlecht waren und hinten liegen hätten müssen. Dann haben wir uns wieder stabilisiert und nach der Halbzeit ein Gegentor ausgerechnet in der Phase bekommen, in der wir gut waren. Es war ein komisches Spiel. Ich bin sehr enttäuscht über das Spiel und das Ergebnis. Wir wussten schon vor dem Spiel, dass wir gerade in einer Phase sind, wo es nicht so leicht von der Hand geht, das haben auch die zwei Spiele davor gezeigt. Das ist normal in der Phase der Saison, dann muss man aber trotzdem versuchen, das Spiel auf eine andere Art zu gewinnen. Mit anderen Mitteln, indem man zu null spielt, aus wenigen Chancen Tore macht oder einmal ein Tor erzwingt. Das ist uns nicht gelungen.“