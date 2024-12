SK Rapid gegen Blau-Weiß Linz ab 14.30 Uhr LIVE

Kein Zwang zur Rotation

In diesem will Rapid auf die Siegerstraße zurückkehren. Sowohl das torlose Remis bei der WSG Tirol als auch der verschenkte Sieg in der Conference League gegen die Shamrock Rovers (1:1) stellte Verantwortliche und Spieler bei Grün-Weiß nicht zufrieden. Trotz des Europacup-Auftritts am Donnerstag ist Klauß, auch weil die kommende Woche keine englische ist, nicht zum Rotieren gezwungen.