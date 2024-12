LASK gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Während der LASK einen bitteren Europacup-Abend in Bosnien und Herzegowina verdauen muss, will die Wiener Austria in der Fußball-Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle schwimmen. Erstmals seit der Meistersaison 2012/13 gelangen den Veilchen zuletzt sechs Ligasiege in Folge, heute soll die Serie in Linz prolongiert werden und damit ein weiterer großer Schritt Richtung Meistergruppe gelingen. Auf diesen hofft allerdings auch der LASK.