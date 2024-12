Klagenfurt gegen WSG Tirol ab 14.30 Uhr LIVE

Klagenfurt gewann letzten drei Duelle

Ein Blick auf die jüngere Bilanz verleiht Zuversicht: Die letzten drei Duelle mit der WSG endeten stets erfolgreich für die Austria. So auch das Hinspiel in dieser Saison, das die Kärntner am Innsbrucker Tivoli vor nicht einmal 2.000 Zuschauern 1:0 gewannen. Die Partie am Sonntag wird sich wohl deutlich mehr Zuseher erfreuen, eine Aktion der Kärntner soll die sonst so spärlich besetzten Tribünen in der Wörthersee Arena füllen. Alle Kärntner Sportlerinnen und Sportler, ob aktiv oder als Trainer, Betreuer und Funktionär genießen freien Eintritt. Über 1.000 hatten sich angesagt.