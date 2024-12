Krampus verletzte Frau bei Umzug mit Holzrute

Gleich zwei Verletzte gab es bei Krampusumzügen am Samstag in Tirol. Während sich in Anras (Bezirk Lienz) eine Einheimische bei einem Absperrgitter die Fingerkuppe fast abtrennte, wurde eine Besucherin in Imst von einem Krampus mit der Rute geschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.