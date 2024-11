Mehrere Polizeieinsätze nach Krampusumzug in Tirol

Bereits am vergangenen Samstag fand in Zams (Bezirk Landeck) eine große Krampusveranstaltung mit 25 teilnehmenden Gruppen statt. Am Mittwoch erst berichtete die Polizei, dass es „nach dem Umzug“ in der „Umgebung des Veranstaltungsortes“ zu mehreren Einsätzen kam.