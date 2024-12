Bürgermeister ziehen als Nikolaus durch die Dörfer

Viele Legenden ranken sich um den Heiligen, der sein Vermögen an Arme und Kinder verschenkt hatte. Nur wenige Tatsachen sind belegt. Überlieferungen zufolge wurde Nikolaus zwischen 270 und 286 in Patara geboren, einer Stadt in Lykien. Mit 19 Jahren soll er von seinem Onkel Nikolaus, dem Bischof von Myra, zum Priester geweiht worden sein. Später sei er Abt des Klosters Sion nahe Myra gewesen. Im Mittelalter galt der Heilige als Schutzpatron der Seefahrer und Kaufleute. Gefeiert wird das Fest des Nikolaus ab dem 12. Jahrhundert am 6. Dezember, der als Todestag des Gabenbringers gilt. In der Reformation lehnte Martin Luther den Kult um das Nikolausschenken als „kindisch Ding“ ab.