Im Ausland statt bei uns investieren?

Die Auswirkungen sind jetzt schon fatal: Es wird lieber im Ausland investiert als in Österreich. Voestalpine-Chef Eibensteiner nennt wichtige Gründe: Erdgas kostet in Österreich das 5,5-Fache der US-Gaspreise und Strom das 2,2-Fache. Die Folge: Er muss eher in den USA investieren (auch um sich vor den Trump-Zollerhöhungen zu schützen).