Krankmeldungen müssen unkompliziert möglich sein

Hausärzte nehmen teilweise keine Patienten mehr

In gewissen Regionen gibt es derzeit überhaupt keine einzige Hausarztpraxis, die neue Patienten aufnimmt. So hat etwa Wels laut Ärztekammer OÖ 19 Kassen-Allgemeinmediziner, die jedoch alle keine freien Ressourcen mehr haben. „Wir müssen die kassenärztliche Versorgung dringend ausbauen und brauchen viel mehr Tempo bei der Besetzung der offenen Kassenarztstellen in unserem Bundesland. Zudem müssen die Primärversorgungszentren forciert werden“, fordert Präsident Stangl.