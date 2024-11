Steirerball: Gäste werden zum Tanzkurs geladen

Schon bald ist es so weit: Der Verein der Steirer in Wien lädt am 10. Jänner 2025 in die Wiener Hofburg. „Gäste, die an diesem Abend ihre Tanzkünste in Höchstform zeigen möchten und ihre Tanzfähigkeiten vorher noch etwas auffrischen wollen, sind herzlich zu unserem Ballfit-Kurs eingeladen. Die Grazer Tanzlehrerin Claudia Eichler kommt an diesem Abend nach Wien und zeigt ihnen die wichtigsten Tanzschritte“, sagt Vereinsobmann Andreas Zakostelsky.