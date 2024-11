200. Einsatz! „Piesi“ denkt nun auch an Tor-Partys

Während der alten Sturm-Graz-Zeiten hieß es oft: „No Piesi, no Party!“ Am Samstag gegen den GAK hat Simon Piesinger als defensiver Mittelfeldmann des WAC wieder was zum Feiern: sein 200. Bundesliga-Spiel! „Am besten mit einem Sieg“, grinst der 32-Jährige vor seinem „Heimspiel“. Denn Simon wohnt nur 15 Minuten von der Arena in Graz-Liebenau entfernt. Womit das Jubiläum sogar noch etwas spezieller wird.