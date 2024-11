Der WAC setzt auf seinen Jude Bellingham!

In Wolfsberg erstmals Schnee gesehen

Im Jänner war Agyemang nach Wolfsberg gekommen, sah da zum ersten Mal in seinem Leben Schnee. Vorerst war der technisch versierte „Achter“ für die Amateure angedacht, bekam dann unter Coach Didi Kühbauer die Chance für ganz oben. Die er nutzte. „Er kann noch viel mehr – ich bin mir nur nicht sicher, ob er das weiß. Er ist ein sehr guter Fußballer, muss sich noch taktisch steigern“, so „Küh“.