Traditionelle Weihnachten mit Assinger & Schneider

Tief eintauchen in die verschiedenen österreichischen Traditionen und Gebräuche kann man heute Abend (ORF2, 20.15 Uhr), wenn die beiden Publikumslieblinge Silvia Schneider und Armin Assinger zu „Weihnachten in Österreich“ laden. Dabei zeigen die beiden Fernsehstars das Land in all ihren schönen und vielleicht nicht so bekannten Weihnachtsfacetten. Mit einer Schlittenfahrt am tief verschneiten Katschberger Adventweg in Kärnten geht es los zu einer stimmungsvollen Tour, die unter anderem zum Villacher Adventmarkt führt.