Durch Wald und wilde Tobel nach Bludenz

Der Armatin-Höhenweg erstreckt sich über 2,5 Kilometer und führt über Wiesen, durch Wälder sowie Tobel und wird als mittelschwer bis anspruchsvoll eingestuft. Wer von der Bergstation der Muttersbergbahn startet, der folgt dem Waldweg bis zum Weiher und von dort ein Stück weit der Forststraße in Richtung Tiefenseesattel. Nach rund 1,5 Kilometern zweigt man rechts auf einen Wanderweg Richtung Armatin ab. Der schmale Pfad verläuft weiter durch den Wald und vorbei am Armatin- sowie am Muttersbergtobel, wobei das Gelände zusehends schwieriger wird. Kurz nach dem Muttersbergtobel teilt sich der Pfad in den oberen und den gewöhnlichen Armatin-Höhenweg. Hier links halten und die Wanderung auf dem Oberen-Armatin-Höhenweg fortsetzen.