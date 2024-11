Rovers-Fans bei Rapid: „Unsere grünen Brüder“

Beste Stimmung, freundliche Worte! Die Fans der Shamrock Rovers machten bereits vor dem Conference-League-Duell am Donnerstag (21 Uhr, live Canal+) gegen Rapid ein gutes Bild und stießen am Mittwochabend in den Wiener Pubs auf ihre Mannschaft an. Die „Krone“ schaute im bekannten Charlie P‘s vorbei.