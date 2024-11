Familienzusammenführung in Moskauer Botschaft

Katar fungierte bereits mehrfach als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine, um die Rückkehr verschleppter ukrainischer Kinder zu erleichtern. Der Botschafter des Staates Katar in Russland Scheich Ahmed bin Nasser Al-Thani und Lwowa-Belowa nahmen an der Zeremonie der Familienzusammenführung in der katarischen Botschaft in Moskau teil, berichtete TASS.